Потеплішає і "скакне" тиск: на яку погоду чекати українцям на початку літа

Перші 10 днів літа різним областям принесуть різну погоду

Дощова погода в Україні зміниться більш сухою, але не на довго і не скрізь — у частині регіонів варто очікувати опади. Також метеочутливим людям варто бути уважними — у деякі дні атмосферний тиск сильно падатиме.

Згідно з прогнозом погоди, у першу декаду червня за титул "найдощовішого" боротимуться одразу два українські міста — Львів та Харків. Хоча грози очікуються у всій країні.

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Карта погоди по Україні показує, що перший день літа стане грозовим та вологим як на заході, так і на сході, оминаючи лише центральну частину.

Прогноз погоди на 1 червня

Львів’янам та гостям міста слід не забувати про дощовики та парасольки. Дрібний дощ тут очікується майже щодня, а двічі – 5 та 9 червня переросте у грозу. Атмосферний тиск впаде більш ніж 10 одиниць від нормального.

Прогноз погоди у Львові

Тиск у Львові

Своєю чергою, у Харкові початок червня супроводжуватиметься сильними опадами. Їхня інтенсивність знизиться після 5 червня. Серйозних коливань тиску не очікується.

Прогноз погоди у Харкові

Тиск у Харкові

На південь, в Одесі та Дніпропетровську ситуація стабільніша. Місто біля моря порадує мешканців гарною сонячною погодою, але, нагадуємо, на пляжах у зв’язку з війною купатися небезпечно. Згідно з прогнозом погоди, в Одесі грозових та дощових днів буде мало, а температура підніметься до +27. Тиск буде вищим за оптимальний.

Погода в Одесі

Тиск в Одесі

Дніпро почне червень із грози і "триматиме" погоду ще кілька днів, але потім впевнено побореться за титул найспекотнішого міста. Тут також тиск вищий за норму.

Погода в Дніпрі

Тиск у Дніпрі

У столиці погода – найкомфортніша. Перепадів за температурою менше, як і дощів. Хмарність триматиметься майже щодня на початку червня, а температура досягне 28 за Цельсієм. Тиск також буде близьким до оптимальних 750 мм рт.с.

Погода у Києві

Тиск у Києві

Як раніше писав "Телеграф", вже з другої половини червня варто чекати спеки. Погодних перешкалів не очікується, але варто бути готовим до гроз.