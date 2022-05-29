Літо поспішає у гості: синоптик розповів, коли в Україні встановиться спекотна погода

Літо обіцяє бути більш вологим, ніж зазвичай

За кілька тижнів в Україні розпочнеться календарне літо, яке на початку не принесе особливих погодних сюрпризів. Теплі сонячні дні тимчасово змінюватимуться короткочасними дощами і навпаки, проте справжня спека прийде вже до кінця червня.

Про це йдеться у свіжому прогнозі народного синоптика Леоніда Горбаня, повідомляє "Телеграф".

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За словами фахівця, погодна картина першого літнього місяця буде схожа на останню декаду травня. Високі температури на початку червня цілком можливі, проте їх часто "перебиватимуть" дощі з грозами. Однак літні температури в Україну прийдуть в останні червневі дні.

Втім, така погода затримається теж ненадовго. Липень має розпочатися з невеликого похолодання, яке отримає підкріплення у вигляді короткочасних опадів. Вже друга половина місяця буде спекотною, як і належить екватору літа.

Після короткого дощового періоду перед серпнем країну знову "огорнуть теплі атмосферні маси, через що погода буде вельми посушливою. У третій місяць літа дощі малоймовірні, хіба що під кінець — якраз на початок осені.

В цілому Горбань вважає, що літо-2022 може виявитися більш багатим на опади, ніж зазвичай (за винятком серпня).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які погодні сюрпризи приготував українцям перший тиждень червня.

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