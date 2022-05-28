Дощі зміняться засухою: синоптик розповів, яким буде літо в Україні

На початку літа на спеку розраховувати не варто

В Україні літо відповідатиме загальносвітовій тенденції з підвищенням температури повітря, проте відчути це українці зможуть лише до кінця червня.

Про це писав у своїй книзі народний синоптик Леонід Горбань, який прославився завдяки точним довгостроковим прогнозам погоди.

Червень

За його інформацією, перший місяць літа запам’ятається нестабільною погодою із різкими перепадами від ясних спекотних днів до дощових з грозами. Загалом місяць буде теплим, але справжню спеку українці відчують лише у другій половині.

Липень

Другий місяць літа розпочнеться з прохолодної погоди та короткочасних дощів. Спека повернеться в Україну вже в другій половині місяця, хоч у третій декаді її трохи зіб’ють короткочасні опади.

Серпень

Останній місяць літа очікується спекотним та посушливим. Невеликі дощі можливі до кінця місяця, але на загальну картину вони не вплинуть.

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Як повідомлялося раніше, в Україні в період з 2 по 6 червня очікується суттєве потепління, а на всій території нашої країни стовпчик термометра підніметься до позначок +28…+34°С у денний час доби.