Дожди сменятся засухой: синоптик рассказал, каким будет лето в Украине

В начале лета на жару рассчитывать не стоит

В Украине лето будет соответствовать общемировой тенденции с повышением температуры воздуха, однако ощутить это украинцы смогут лишь к концу июня.

Об этом писал в своей книге народный синоптик Леонид Горбань, который прославился благодаря точным долгосрочным прогнозам погоды.

Июнь

По его информации, первый месяц лета запомнится нестабильной погодой с резкими перепадами от ясных жарких дней до дождливых с грозами. В целом месяц будет теплым, но настоящую жару украинцы почувствуют лишь во второй его половине.

Июль

Второй месяц лета начнется с прохладной погоды и кратковременных дождей. Жара вернется в Украину уже во второй половине месяца, хоть в третьей декаде ее немного собьют кратковременные осадки.

Август

Последний месяц лета ожидается жарким и засушливым. Небольшие дожди возможны к концу месяца, но на общую картину они не окажут существенного влияния.

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Как сообщалось ранее, в Украине в период с 2 по 6 июня ожидается существенное потепление, а на всей территории нашей страны столбик термометра поднимется до отметок в +28…+34°С в дневное время суток.