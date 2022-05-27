Кому повезет в любви в ближайшие дни: топ-3 везучих знака Зодиака

В конце последнего весеннего месяца улыбнется бог любви Близнецам, Львам и Скорпионам

Астрологи, которые ранее назвали счастливчиков лета 2022 года, рассказали, кто из знаков Зодиака сможет наладить личную жизнь в конце мая.

Найдут свое счастье и общий язык со своими любимыми Близнецы, Львы и Скорпионы, пишет meta.ua.

Близнецы

Людей этого знака ждет приятный сюрприз: уже в конце этого месяца они могут встретить своего единственного или свою единственную.

Львы

Если рядом со Львом есть верный человек, он готов уступить свои принципами. Скоро этот знак повстречает человека, с которым захочет провести всю оставшуюся жизнь.

Скорпионы

Скорпионы продемонстрируют близким людям все свои лучшие качества, а одинокие представители знака привлекут внимание противоположного пола.

Ранее астрологи назвали самых верных знака Зодиака.