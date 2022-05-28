В Украину идет 30-градусная жара: прогноз народного синоптика

В отдельных регионах не обойдется без гроз

Через несколько дней в Украине начнется календарное лето, права которого будут подтверждены самой природой, подготовившей новые погодные сюрпризы. Так, после затяжного периода осадков на большей части страны минимум неделю будет царить жара до +34° градусов.

Подробнее об этом рассказал народный синоптик Стас Щедрин на своей странице в Facebook, передает "Телеграф".

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По его словам, начало первого летнего месяца для украинцев запомнит настоящей жарой, характерной для этого времени года, и малодождевой погодой.

"На протяжении 2-6 июня по всей Украине столбики термометров поднимутся до отметок +28…+34°С в дневной период и до +17…+22°С в ночное время", — подчеркивает Щедрин

В подтверждение своих слов народный синоптик прикрепил метеорологическую карту, где видно, что Украина находится пол влиянием теплых атмосферных масс.

Погода в Украине на начало июня

К прогнозированным народным синоптикам отметкам погодная ситуация в Украине будет стремиться уже с 1 числа. Об этом свидетельствует погодная карта от Укргидрометцентра, где часть южных и центральных регионов уже встретится с 30-градусной жарой. А вот на западе, вероятней всего, пронесутся грозы.

Погода в Украине 1 июня

Следует отметить, что наиболее жарко в начале июня все же будет именно в центральной Украине. Если, к примеру, Львовщина обещает быть дождливой практически всю первую неделю первого летнего месяца, то на Днепропетровщине столбики термометра будут зашкаливать. Ощутимое тепло придет и в другие украинские регионы.

Погода в Киеве на июнь

Погода во Львове на июнь

Погода в Днепре на июнь

Погода в Одессе на июнь

Погода в Харькове на июнь

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что до конца мая украинцам ждать различных погодных перемен — жара будет сменяться затяжными дождями и наоборот.

Также мы писали, какие сюрпризы погода приготовила для Украины на нынешнее лето. Подробности прозвучали от волынского народного синоптика.