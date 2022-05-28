В Україну триває 30-градусна спека: прогноз народного синоптика

В окремих регіонах не обійдеться без гроз

За кілька днів в Україні розпочнеться календарне літо, права якого будуть підтверджені самою природою, яка підготувала нові погодні сюрпризи. Так, після затяжного періоду опадів на більшій частині країни мінімум тиждень пануватиме спека до +34°С.

Докладніше про це розповів народний синоптик Стас Щедрін на своїй сторінці у Facebook, передає "Телеграф".

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За його словами, початок першого літнього місяця для українців запам’ятається спекою, характерною для цієї пори року, та малодощовою погодою.

"Протягом 2-6 червня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до позначок +28…+34°С у денний період та до +17…+22°С у нічний час", — наголошує Щедрін.

На підтвердження своїх слів народний синоптик прикріпив метеорологічну карту, де видно, що Україна перебуває під впливом теплих атмосферних мас.

Погода в Україні на початок червня

Прогнозованих народним синоптиком позначок погодна ситуація в Україні сягне вже з 1 числа. Про це свідчить погодна карта від Укргідрометцентру, де частина південних та центральних регіонів вже зустрінеться із 30-градусною спекою. А ось на заході, найімовірніше, пронесуться грози.

Погода в Україні 1 червня

Слід зазначити, що найспекотніше на початку червня все ж буде саме в центральній Україні. Якщо, наприклад, Львівщина обіцяє бути дощовою практично весь перший тиждень першого літнього місяця, то на Дніпропетровщині стовпчики термометра зашкалюватимуть. Відчутне тепло прийде і до інших українських регіонів.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що до кінця травня українцям чекатимуть різні погодні зміни — спека змінюватиметься затяжними дощами і навпаки.

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