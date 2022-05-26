Українців очікує потепління до +33: синоптик уточнив прогноз погоди
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Різке потепління очікувати варто в кількох регіонах
Перший місяць літа в Україні обіцяв бути не дуже спекотним, але без погодних стрибків, все ж таки, не обійдеться. На початку червня частина українців випробуватиме на собі вище +30 за Цельсієм.
Сайт "Синоптик.юа" повідомляє, що температура буде вищою в західних та північних регіонах країни, тоді як на сході та півдні такого суттєвого стрибка не очікується.
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У десятиденній перспективі найспекотнішим містом України стане Львів. Тут прогнозують до +33 градусів.
Не набагато прохолодніше буде у столиці України. У Києві також очікуються +33 градуси, потім температура незначно знизиться.
Харків’ян температурні рекорди не побалують, очікується стабільна погода близько +25 із невеликим потеплінням 30 травня.
Трохи тепліше у Дніпрі — тут погода наприкінці травня також принесе потепління, але потім зі спеки стане комфортнішими +27.
Одеса дарма що курортне місто на березі моря, а сильної спеки поки що чекати не варто. Проте сонячних днів буде багато. Середня температура на початку червня +28.
Як раніше писав "Телеграф", вже наступного дня після високих температур 4 червня українці святкуватимуть Трійцю за одним із християнських канонів. Погода в цей день обіцяла бути дощовою, як і в більшості святкувань у регіонах вже по східному канону.