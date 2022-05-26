Украинцев ожидает потепление до +33: синоптик уточнил прогноз погоды

Резкого потепления стоит ждать в нескольких регионах

Первый месяц лета в Украине обещал быть не сильно жарким, но без погодных скачков, все же, не обойдется. В начале июне часть украинцев испытают на себе выше +30 по Цельсию.

Сайт "Синоптик.юа" сообщает, что температура будет выше в западных и северных регионах страны, тогда как на востоке и юге такого существенного скачка не ожидается.

Проверенные новости о событиях в Украине и мире ищите в нашем Telegram

В десятидневной перспективе самым жарким городом Украины станет Львов. Здесь прогнозируют до +33 градусов.

Прогноз погоды во Львове

Ненамного прохладнее будет в столице Украины. В Киеве также ожидаются +33 градуса, на затем температура незначительно снизится.

Прогноз погоды в Киеве

Харьковчан температурные рекорды не побалуют, ожидается стабильная погода около +25 с небольшим потеплением 30 мая.

Прогноз погоды в Харькове

Чуть теплее в Днепре — тут погода в конце мая также принесет потепление, но затем с жары станет более комфортными +27.

Прогноз погоды в Днепре

Одесса даром что курортный город на берегу моря, а сильной жары пока ждать не стоит. Тем не менее солнечных дней будет много. Средняя температура в начале июня +28.

Прогноз погоды в Одессе

Как ранее писал "Телеграф", уже на следующий день после высоких температур 4 июня украинцы будут праздновать Троицу по одному из христианских канонов. Погода в этот день обещала быть дождливой, как и в большей части регионов в празднование по восточному обряду.