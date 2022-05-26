Украинцев ожидает потепление до +33: синоптик уточнил прогноз погоды
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Резкого потепления стоит ждать в нескольких регионах
Первый месяц лета в Украине обещал быть не сильно жарким, но без погодных скачков, все же, не обойдется. В начале июне часть украинцев испытают на себе выше +30 по Цельсию.
Сайт "Синоптик.юа" сообщает, что температура будет выше в западных и северных регионах страны, тогда как на востоке и юге такого существенного скачка не ожидается.
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В десятидневной перспективе самым жарким городом Украины станет Львов. Здесь прогнозируют до +33 градусов.
Ненамного прохладнее будет в столице Украины. В Киеве также ожидаются +33 градуса, на затем температура незначительно снизится.
Харьковчан температурные рекорды не побалуют, ожидается стабильная погода около +25 с небольшим потеплением 30 мая.
Чуть теплее в Днепре — тут погода в конце мая также принесет потепление, но затем с жары станет более комфортными +27.
Одесса даром что курортный город на берегу моря, а сильной жары пока ждать не стоит. Тем не менее солнечных дней будет много. Средняя температура в начале июня +28.
Как ранее писал "Телеграф", уже на следующий день после высоких температур 4 июня украинцы будут праздновать Троицу по одному из христианских канонов. Погода в этот день обещала быть дождливой, как и в большей части регионов в празднование по восточному обряду.