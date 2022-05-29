Лето спешит в гости: синоптик рассказал, когда в Украине установится жаркая погода

Лето обещает быть более влажным, чем обычно

Через несколько недель в Украине начнется календарное лето, которое поначалу не принесет особых погодных изменений. Теплые солнечные деньки будут временно сменяться кратковременными дождями и наоборот, однако настоящая жара придет уже к концу июня.

Об этом идет речь в свежем прогнозе народного синоптика Леонида Горбаня, передает "Телеграф".

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По словам специалиста, погодная картина первого летнего месяца будет схожа с последней декадой мая. Высокие температуры в начале июня вполне возможны, однако их часто будут "перебивать" дожди с грозами. Однако истинно летние температуры в Украину придут в последние июньские деньки.

Впрочем, задержится такая погода тоже ненадолго. Июль должен начаться с небольшого похолодания, которое получит подкрепление в виде кратковременных осадков. Уже вторая половина месяца будет жаркой, как и полагается экватору лета.

После короткого дождевого периода перед августом страну снова "укутают" теплые атмосферные массы, из-за чего погода будет весьма засушливой. В третий месяц лета дожди маловероятны, разве что под самый конец — аккурат к началу осени.

В целом Горбань считает, что лето-2022 может оказаться более богатым на осадки, чем обычно (не считая августа).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие погодные сюрпризы приготовила украинцам первая неделя июня.

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