В Україні розпогодиться, але не швидко: синоптики розповіли, чим порадує перший тиждень літа

Кінець тижня порадує українців сонячною погодою

Українцям доведеться пережити ще один дощовий робочий тиждень, проте вже на вихідних опади припиняться, а місцями можна буде навіть насолодитися сонячною та безхмарною погодою.

Про це свідчать дані, оприлюднені Укргідрометцентром.

За його інформацією, у вівторок, 31 травня, на території України переважатиме хмарна погода із періодичними дощами. На Заході України буде прохолодніше, а стовпчик термометра покаже +19…+23 градуси. На Сході, навіть попри дощі, вдень можна чекати до +30 градусів тепла.

1 червня суха погода порадує лише жителів центральних та деяких південних областей нашої країни, жителям інших частин України варто бути готовими до гроз.

Такою ж неоднорідною буде погода і 2 червня, на Сході, Південному Сході та Північному Заході нашої країни опадів не очікується, а в інших областях знову пройдуть грози.

Дощова погода також очікується у низці областей та 3 червня.

Опади припиняться по всій території України лише в суботу, крім того, згідно з очікуваннями синоптиків, у південних областях можна буде побачити справжнє літнє сонце та безхмарне небо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптиків, середні показники температури червня коливатимуться в районі +17…+22 градуси.