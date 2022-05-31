В Украине распогодится, но не быстро: синоптики рассказали, чем порадует первая неделя лета

Конец недели порадует украинцев солнечной погодой

Украинцам предстоит пережить еще одну дождливую рабочую неделю, однако уже на выходных осадки прекратятся, а местами можно будет даже насладиться солнечной и безоблачной погодой.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Укргидрометцентром.

По его информации, во вторник, 31 мая, на территории Украины будет преобладать облачная погода с периодическими дождями. На Западе Украины будет прохладней, а столбик термометра покажет +19…+23 градуса. На Востоке же, даже несмотря на дожди, днем можно ждать до +30 градусов тепла.

1 июня сухая погода порадует лишь жителей центральных и некоторых южных областей нашей страны, жителям остальных частей Украины стоит быть готовыми к грозам.

Такой же неоднородной будет погода и 2 июня, на Востоке, Юго-Востоке и Северо-Западе нашей страны осадков не ожидается, а в остальных областях опять пройдут грозы.

Дождливая погода также ожидается в ряде областей и 3 июня.

Осадки прекратятся по всей территории Украины лишь в субботу, кроме того, согласно ожиданиям синоптиков, в южных областях можно будет увидеть настоящее летнее солнце и безоблачное небо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам синоптиков, средние показатели температуры июня будут колебаться в районе +17…+22 градуса.