Град у розпал червня: синоптик розповів, де очікувати погодну несподіванку

Місцями можливі дощі з грозами, однак вони будуть короткочасні

До кінця поточного тижня у більшості регіонів України очікується переважно суха погода, однак ближче до п'ятниці південні та західні області накриють зливи, потужний вітер та навіть град.

Як передає meteoprog, такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що протягом тижня по всій Україні пануватиме антициклон, тому особливо небезпечних метеорологічних явищ не передбачається.

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У середу, 8 червня, опадів майже у всіх областях не прогнозується, однак винятком стануть Карпати, де вдень буде дощ та грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть +11+16 °С, на півдні до +20 °С, а вдень температура прогріється +23…+28 °С.

У четвер, 9 червня, дощі передбачаються на Одещині, а також на крайньому заході. Температура повітря вночі — +13…+18 °С, на півдні до +21 °С; вдень +24…+29 °С, у південних областях місцями до +31°С.

У п'ятницю, 10 червня, у південних та західних областях слабко виражені атмосферні фронти стануть причиною короткочасних грозових дощів. Місцями зливи будуть супроводжуватися шквалистим посиленням вітру та градом. Температура повітря вночі очікується у межах +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С, у Карпатах +18…+23 °С.

У суботу та неділю, 11 – 12 червня, у західних, центральних та місцями східних областях вдень очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі — +13…+18 °С, вдень +26…+31°С.

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Нагадаємо, що наприкінці цього тижня — 12 червня — християни святкуватимуть одне з найважливіших церковних свят — Трійцю. Ми повідомляли, що суворо заборонено робити у це свято. Також публікували прогноз погоди на цей день.