Погода на вихідні: частину України накриє грозою

Будувати плани на вихідні варто з урахуванням погоди

Червень зберігає нестабільну погоду і після кількох хмарних днів без опадів, до вихідних в Україні варто чекати на грози. Не винятком стане і Трійця, яка відзначається 12 червня. Але у частині областей опадів не передбачається.

За даними Українського гідрометцентру, при плануванні кінця тижня варто взяти з собою парасольку жителям заходу, півночі, центру України. Там прогнозують дощі та подекуди грози. При цьому температура не падатиме. У середньому – близько +26.

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Грозовий фронт з п’ятниці пошириться далі на схід, але прохолоду із собою не принесе.

Прогноз погоди на п’ятницю, 10 червня

Прогноз погоди на суботу, 11 червня

Ситуація на вихідних у великих містах є відносно стабільною. Найхолодніше буде у Львові, де прогнозували грози, дощ та +25. В Одесі, Харкові, Дніпрі температура підніметься вище за планку в +30. Опади прогнозують в Одесі.

Прогноз погоди у великих містах

У столиці без грози не обійдеться — її пророкують у суботу. Але вже в неділю встановиться сонячна погода та +27. Вихідним передуватимуть теплі, але хмарні дні.

Прогноз погоди у Києві

Нагадаємо, 12 червня православні християни відзначають Трійцю.

Раніше "Телеграф" писав, що попри літній сезон, на більшості морських пляжів купатися небезпечно через міни, які забрали життя кількох людей на окупованих територіях.

Але в Одесі чоловік вигадав, як оригінально обійти заборону і таки дістатися до бажаної води.