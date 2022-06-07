Трійця у 2022 році: що суворо заборонено робити у це свято
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Цього дня категорично заборонено сваритися та купатися у водоймах
Одна з найважливіших церковних подій для християн — Трійця, або День Святої Трійці, у 2022 році відзначається 12 червня. Дата цього великого християнського свята змінюється рік у рік, оскільки прив’язана до місячно-сонячного календаря.
Традиційно Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня, тому свято також отримало назву П'ятдесятниця. Цього дня у храмах та церквах відбуваються святкові літургії, читають молитви за померлими, прикрашають будинки зеленими травами та гілками дерев, щоб відлякувати цим злих духів.
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У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично не можна робити на Трійцю:
- Займатися прибиранням оселі та працювати.
- Стригтися і займатися косметичними процедурами.
- Плести, в’язати та вишивати.
- Займатися роботою на землі — вважається, що якщо потривожити землю цього дня, чекай на лиха і негаразди.
- Купатися в річках та озерах – вірять, що у цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно.
- Святкувати весілля – погана прикмета. А свататися дуже навіть можна.
- Гуляти по одному в лісі чи полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому.
- Виявляти негатив, лаятися та лихословити: заборонено сваритися, провокувати конфлікти, заздрити та ображатися.
Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначаються у червні 2022 року.