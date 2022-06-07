Погода на выходные: часть Украины накроет грозой

Строить планы на выходные стоит с учетом погоды

Июнь сохраняет нестабильную погоду и после нескольких облачных дней без осадков, к выходным в Украине стоит ждать гроз. Не исключением станет и Троица, которая отмечается 12 июня. Но в части областей осадков не предвидится.

Согласно данным Украинского гидрометцентра при планировании конца недели стоит взять с собой зонт жителям запада, севера, центра Украины. Там прогнозируют дожди и местами грозы. При этом температура падать не будет. В среднем — около +26.

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Грозовой фронт с пятницы распространится дальше на восток, но прохладу с собой не принесет.

Прогноз погоды на пятницу, 10 июня

Прогноз погоды на субботу, 11 июня

Ситуация на выходных в крупных городах относительно стабильная. Холоднее всего будет во Львове, где прогнозировали грозы, дождь и +25. В Одессе, Харькове, Днепре температура поднимется выше планки в +30. Осадки прогнозируют в Одессе.

Прогноз погоды в крупных городах

В столице без грозы не обойдется — ее предрекают в субботу. Но уже в воскресенье установится солнечная погода и +27. Выходным будут предшествовать теплые, но облачные дни.

Прогноз погоды в Киеве

Напомним, 12 июня православные христиане отмечают Троицу.

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Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на летний сезон, на большинстве морских пляжей купаться опасно из-за мин, которые унесли жизни нескольких человек на оккупированных территориях.

Но в Одессе мужчина придумал, как оригинально обойти запрет и таки добраться до вожделенной воды.