Погода перед Трійцею: прогноз та народні прикмети

Народна мудрість містить підказки не лише про погоду, а й про врожай

Трійця є одним із двунадесятих свят і їй передує батьківська поминальна субота. 11 червня важливий день і в народній традиції — цього дня сіяли гречку і починав колоситися хліб. А ще дивилися на погоду на тиждень перед святом.

Прогноз погоди на першу декаду червня віщує радикальні зміни – один день в областях прогнозують сонце, на другий – його змінює грозовий фронт.

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3 червня у народному прогнозі – важливий день. Якщо прийшла негода — такою самою буде осінь, а якщо дощ супроводжується градом, то снігова крупа буде і 3 грудня. Дощі у цей день в Україні накриють центр, південний захід та північний схід, місцями грози.

Прогноз погоди 3 червня

4 червня варто стежити за комахами – нашестя павуків та гедзів віщувало врожай огірків. Цього дня грози накриють західну частину України.

Прогноз погоди на 4 червня

5 червня опади очікуються майже на всій території країни, крім частини півдня та південного сходу. Температура зберігається вище за +20 градусів.

Прогноз погоди на 5 червня

6 червня ситуація зміниться кардинально і вже південний схід накриє грозовим фронтом. Попри опади, у цій частині України очікується +26+28 градусів тепла, тоді як у решті країни – від +21.

Прогноз погоди на 6 червня

Найближчий тиждень важливий для віруючих — він передує початку Зелених святок та відзначення Трійці. В останню суботу перед святом багато хто традиційно відвідує цвинтар, адже цей день вважається поминальним. У Харкові, Львові та Дніпрі цього дня прогнозують дощ, але хмари час від часу залишатимуть небо.

Прогноз погоди у Дніпрі

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Одесі

Прогноз погоди у Харкові

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