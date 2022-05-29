Коли садити капусту, баклажани, бобові: посівний календар на червень-2022

"Телеграф" розповідає, коли і що можна садити у перший літній місяць 2022 року

Настає літо, і характер садово-городніх робіт змінився у порівнянні з весняним періодом. У червні у городників теж багато турбот із розсадами та доглядом за рослинами.

Червень – це чудовий час для висадки у відкритий ґрунт розсади моркви, буряків та томатів. Також можна продовжувати садити картоплю та огірки, перець та кабачки, гарбуз та баклажани. Не забувайте, що влітку дні стають довшими, а сонце яскравіше, тому рослини вимагають додаткових поливів та підживлень.

"Телеграф" склав для читачів посівний календар на червень 2022 року, щоб ви знали, коли та що можна досаджувати в перший місяць літа.

Раніше "Телеграф" писав, що посадка поруч із часником моркви вбереже культуру від попелиці та морквяної мухи.