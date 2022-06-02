Погода перед Троицей: прогноз и народные приметы

Народная мудрость содержит подсказки не только о погоде, но и про урожай

Троица является одним из двунадесятых праздников и ей предшествует родительская поминальная суббота. 11 июня важный день и в народной традиции — в этот день сеяли гречку и начинал колоситься хлеб. А еще — смотрели на погоду в неделю перед праздником.

Прогноз погоды на первую декаду июня предвещает радикальные изменения — один день в областях прогнозируют солнце, на второй — его сменяет грозовой фронт.

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3 июня в народном прогнозе — важный день. Если пришла непогода — такой же будет осень, а если дождь сопровождается с градом, то снежная крупа будет и 3 декабря. Дожди в этот день в Украине накроют центр, юго-запад и северо-восток, местами грозы.

Прогноз погоды 3 июня

4 июня стоит следить за насекомыми — нашествие пауков и оводов предвещало урожай огурцов. В этот день грозы накроют западную часть Украины.

Прогноз погоды на 4 июня

5 июня осадки ожидаются почти на всей территории страны, кроме части юга и юго-востока. Температура сохраняется выше +20 градусов.

Прогноз погоды на 5 июня

6 июня ситуация сменится кардинально, и уже юго-восток накроет грозовым фронтом. Несмотря на осадки, в этой части Украины ожидается +26 +28 градусов тепла, тогда как в остальной стране — от +21.

Прогноз погоды на 6 июня

Ближайшая неделя важна для верующих — она предшествует началу Зеленых святок и отмечанию Троицы. В последнюю субботу перед праздником многие традиционно посещают кладбище, ведь этот день считается поминальным. В Харькове, Львове и Днепре в этот день прогнозируют дождь, но облака будут время от времени покидать небо.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Харькове

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Ранее "Телеграф" писал, что в июне продолжаются садово-огородные работы. Чтобы было легче следить за посадкой — подготовили календарь, когда и что можно садить в июне.

Стоит не забывать о поливе, хотя в первый месяц лета прогнозируют обилие осадков и грозы.