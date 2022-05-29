Когда садить капусту, баклажаны, бобовые: посевной календарь на июнь-2022

"Телеграф" рассказывает, когда и что можно садить в первый летний месяц 2022 года

Наступает лето, и характер садово-огородных работ изменился по сравнению с весенним периодом. В июне у огородников тоже много забот с рассадами и уходом за растениями.

Июнь – это отличное время для высадки в открытый грунт рассады моркови, свеклы и томатов. Также можно продолжать садить картошку и огурцы, перец и кабачки, тыкву и баклажаны. Не забывайте, что летом дни становятся длиннее, а солнце ярче, поэтому растения требуют дополнительных поливов и подкормок.

"Телеграф" составил для читателей посевной календарь на июнь 2022 года, чтобы вы знали, когда и что можно досаживать в первый месяц лета.

Ранее "Телеграф" писал, что посадка рядом с чесноком моркови убережет культуру от тли и морковной мухи.