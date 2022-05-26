Астролог составила гороскоп для Украины на июнь и предупредила об опасности

Астролог предупредила украинцев об опасности ракетных обстрелов в июне

Астролог Ольга Медвецкая, ранее предсказавшая Украине тяжелый период, рассказала, что ждет нашу страну в июне.

Видеопрогноз она опубликовала на своем авторском канале.

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По ее прогнозу, июнь станет непростым месяцем для Украины. Многие страны, которые нас поддерживали начнут играть на два фронта, считает астролог.

"Очень много предателей. Люди будут уходить и уезжать. Июнь будет достаточно сложный. Многие ситуации будут не на пользу нам. Те страны, которые были за нас, начнут играть на два поля", — говорит Медвецкая.

При этом в первой декаде июня астролог обещает Украине масштабную победу на определенных территориях.

"Мы можем выгнать врага с территории, отвоюем определенные рубежи. Будут наступления и будет результат. Будут очень активные бои в первой декаде июня", — отмечает она.

Астролог также предупредила украинцев об опасности ракетных обстрелов в июне.

"Карта Жезла — это означает, что идет опасность. Опасность ракет, будут очень горячие обстрелы в июне месяца", — говорит астролог.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.