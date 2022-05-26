Астролог склала гороскоп для України на червень і попередила про небезпеку

Астролог попередила українців про небезпеку ракетного обстрілу в червні

Астролог Ольга Медвецька, яка передбачила Україні важкий період, розповіла, що чекає нашу країну в червні.

Відеопрогноз вона опублікувала на своєму авторському каналі.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

За її прогнозом червень стане непростим місяцем для України. Багато країн, які нас підтримували, почнуть грати на два фронти, вважає астролог.

"Дуже багато зрадників. Люди будуть йти і їхати. Червень буде досить складний. Багато ситуації будуть не на користь нам. Ті країни, які були за нас, почнуть грати на два поля", — каже Медвецька.

У першій декаді червня астролог обіцяє Україні масштабну перемогу на певних територіях.

"Ми можемо вигнати ворога з території, відвоюємо певні рубежі. Будуть настання і буде результат. Будуть дуже активні бої у першій декаді червня", — зазначає вона.

Астролог також попередила українців про небезпеку ракетного обстрілу в червні.

"Карта Жезла — це означає, що йде небезпека. Небезпека ракет, будуть дуже гарячі обстріли в червні", — каже астролог.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре Володимир Путін.