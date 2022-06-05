В Одесі хлопець знайшов оригінальний спосіб обійти заборону купання: мережа в захваті (відео)

Користувачі мережі вже хочуть забронювати відро та тазик на літо

Жителі Одеси навіть попри обстріли їхнього міста, що продовжуються, не втрачають свого почуття гумору і знаходять виходи навіть з безвихідних ситуацій.

Так не стала для них перешкодою і заборона на купання в морі, яку було введено через активність російського флоту в Чорному морі. Відповідні ролики розлетілися по соцмережі Тік-Ток.

Як видно на кадрах, герой ролика приніс на пірс тазик і відро, за допомогою якого зміг набрати воду з моря та викупатися не заходячи у воду.

Оскільки жодних заборон він при цьому не порушив, то й поліція до нього чіплятися не стала.

Винахідливість молодого чоловіка оцінили й інші користувачі мережі, які вже запропонували бронювати відро на літо та запатентувати ідею.

Як відомо, після початку російського вторгнення в Одесі замінували пляжі, тому городянам заборонили відвідувати їх. Інша причина у постійному ризику обстрілів міста з боку росіян.

Як повідомлялося раніше, вранці 5 червня в Одесі та області чули вибухи, відомо, що частина ракет була перехоплена засобами ППО.