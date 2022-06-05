В Одессе парень нашел оригинальный способ обойти запрет на купание: сеть в восторге (видео)

Пользователи сети уже хотят забронировать ведро и тазик на лето

Жители Одессы даже несмотря на продолжающиеся обстрелы их города не теряют своего чувства юмора и находят выходы даже из безвыходных ситуаций.

Так не стал для них препятствием и запрет на купание в море, который был введен из-за активности российского флота в Черном море. Соответствующие ролики разлетелись по соцсети Тик-Ток.

Как видно на кадрах, герой ролика принес на пирс тазик и ведро, с помощью которого смог набрать воду из моря и искупаться не заходя в воду.

Поскольку никаких запретов при этом он не нарушил, то и полиция к нему цепляться не стала.

Находчивость молодого человека оценили и другие пользователи сети, которые уже предложили бронировать ведро на лето и запатентовать идею.

Как известно, после начала российского вторжения в Одессе заминировали пляжи, а потому горожанам запретили посещать их. Другая причина кроется в постоянном риске обстрелов города со стороны россиян.

Как сообщалось ранее, утром 5 июня в Одессе и области слышали взрывы, известно, что часть из ракет была перехвачена средствами ПВО.