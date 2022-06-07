Град в разгар июня: синоптик рассказал, где ждать погодную неожиданность

Местами возможны дожди с грозами, однако они будут кратковременными

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины ожидается преимущественно сухая погода, однако ближе к пятнице южные и западные области накроют ливни, мощный ветер и даже град.

Как передает meteoprog, такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что в течение недели по всей Украине будет царить антициклон, поэтому особо опасных метеорологических явлений не предвидится.

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В среду, 8 июня, осадков почти во всех областях не прогнозируется, однако исключением станут Карпаты, где днем будет дождь и грозы. Ночью столбики термометров покажут +11+16 °С, на юге до +20 °С, а днем температура прогреется +23…+28 °С.

В четверг, 9 июня, дожди предполагаются на Одесщине, а также на крайнем Западе. Температура воздуха ночью — +13 ... +18 ° С, на юге до +21 ° С; днем +24...+29°С, в южных областях местами до +31°С.

В пятницу, 10 июня, в южных и западных областях слабо выраженные атмосферные фронты послужат причиной кратковременных грозовых дождей. Местами ливни будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13…+18 °С, днем +25…+30 °С, в Карпатах +18…+23 °С.

В субботу и воскресенье, 11-12 июня, в западных, центральных и местами восточных областях днем ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью — +13...+18°С, днем +26...+31°С.

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Напомним, что в конце этой недели — 12 июня — христиане будут праздновать один из важнейших церковных праздников — Троицу. Мы сообщали, что строжайше запрещено делать в этот праздник. Также публиковали прогноз погоды на этот день.