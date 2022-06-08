Посуха та рідкісні рясні дощі: погоду на літо в Україні визначить Ла-Нінья

Особливий пік посушливості припаде на другу половину літа

В Україні можна випробувати на собі тропічну погоду. Нестабільність червня, коли день тепла міняється грозою, ще не найсерйозніший погодний катаклізм, який підготувала природа.

Високі температури змінюватимуться рясним зливами, коли за пару днів випадає норма опадів за місяць. Кліматолог Віра Балабух розповіла OBOZREVATEL, яким очікується літо і чим викликані такі дивні перепади погоди.

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Сухо і спекотно — таким здебільшого буде літо 2022 року в Україні. Дощів не вистачатиме, особливо у липні та серпні. Якщо опади будуть, розподіляться нерівномірно. Періоди посухи змінюватимуться активними зливами, коли за кілька днів може випасти не лише норма за місяць, а й за кілька.

Причиною погодних гойдалок стане холодна течія біля поверхні Тихого океану. Воно спостерігатиметься третій рік поспіль, що рідкість, явище зветься "Ла-Нінья". Варто зазначити, що для нього характерна не лише спека – можуть бути прохолодні дні. Одне з погодних явищ, що викликається Ла-Ніньою — смерчі.

Такий прогноз узгоджується з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня. Він залишив книгу, де розписав погоду до 2030 року. На літо 2022 року він прогнозував посушливі дні, що змінюватимуться дощами і спеку з середини липня.

Раніше "Телеграф" писав, що у деяких місцях країни найближчим часом очікується град.