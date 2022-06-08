Чим підгодовувати вишню та сливу, щоб отримати великі ягоди: супер-розчин для рясного врожаю

Дерева будуть усипані великими плодами

Вирощування плодових насаджень вимагає належного догляду. Тільки в цьому випадку можна отримати багатий урожай смачних плодів. Важливо регулярно удобрювати всі кісточкові культури, щоб згодом зібрати якнайбільше плодів з дерев. У цьому матеріалі розповімо, чим підгодувати сливу та вишню.

На початку літа коріння кісточкових культур із задоволенням вбирають у себе додаткові речовини з підживлення, пише fb. Ділимося рецептом простого та ефективного розчину, який можна приготувати в домашніх умовах.

Чим підгодувати вишню та сливу у червні

У 10 літрах води розводимо 2 столові ложки суперфосфату та хлористого калію, а також ложку сечовини. Після цього одразу переходимо до поливу. Ці засоби також можна використовувати в сухому вигляді, але потім потрібно зробити полив. На велике дерево доведеться витратити 20 літрів рідини.

Не будуть зайвими азотні добрива. Для цього змішуємо 2 літри коров’яку з 10 літрами води. Це відро підживлення виливаємо навколо стовбура.

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