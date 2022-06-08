Засуха и редкие обильные дожди: погоду на лето в Украине определит Ла-Нинья

Особый пик засушливости припадет на вторую половину лета

В Украине можно будет испытать на себе тропическую погоду. Нестабильность июня, когда день тепла сменяется грозой еще не самый серьезный погодный катаклизм, который подготовила природа.

Высокие температуры будут сменяться обильными ливнями, когда за пару дней выпадает норма осадков за месяц. Климатолог Вера Балабух рассказала OBOZREVATEL каким ожидается лето и чем вызваны такие странные перепады погоды.

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Сухо и жарко — таким в основном будет лето 2022 в Украине. Дождей будет не хватать, особенно в июле и августе. Если осадки будут, то распределятся неравномерно. Периоды засухи будут сменяться активными ливнями, когда за несколько дней может выпасть не только норма за месяц, но и за несколько.

Причиной погодных качелей станет холодное течение у поверхности Тихого океана. Оно будет наблюдаться третий год подряд, что редкость, явление носит название "Ла-Нинья". Стоит отметить, что для него характерна не только жара — могут быть прохладные дни. Одно из погодных явлений, вызываемое Ла-Ниньей — смерчи.

Такой прогноз согласуется с предсказанием народного синоптика Леонида Горбаня. Он оставил книгу, в которой расписал погоду до 2030 года. На лето 2022 он прогнозировал засушливые дни, сменяемые обильными дождями и жару с середины июля.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых местах страны в ближайшее время ожидается град.