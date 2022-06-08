Чем подкармливать вишню и сливу, чтобы получить крупные ягоды: супер-раствор для обильного урожая

Деревья будут усыпаны большими плодами

Выращивание плодовых насаждений требует должного ухода. Только в этом случае можно получить обильный урожай вкусных плодов. Важно регулярно удобрять все косточковые культуры, чтобы в последствии собрать как можно больше плодов с деревьев. В этом материале расскажем, чем подкормить сливу и вишню, которая является источником полезных витаминов и минералов.

В начале лета корни косточковых культур с удовольствием вбирают в себя дополнительные вещества из подкормок, пишет fb. Делимся рецептом простого и эффективного раствора, который можно приготовить в домашних условиях.

Чем подкормить вишню и сливу в июне

В 10 литрах воды разводим 2 столовых ложки суперфосфата и хлористого калия, а также ложку мочевины. После этого сразу переходим к поливу. Эти средства так же можно использовать в сухом виде, но потом нужно произвести полив. На большое дерево придется израсходовать 20 литров жидкости.

Не будут лишними азотные удобрения. Для этого смешиваем 2 литра коровяка с 10 литрами воды. Это ведро подкормки выливаем вокруг ствола.

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