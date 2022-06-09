Укр

Ожидаются температурные качели? Синоптик дал прогноз погоды до конца июня

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Столбики термометров сильнее поползут вверх до конца месяца Новость обновлена 09 июня 2022, 06:48
Столбики термометров сильнее поползут вверх до конца месяца

Нынешнее лето обещает быть весьма жарким

Июнь, в ближайшие дни которого в Украине ожидаются осадки в виде града, собирается радовать украинцев весьма высокими температурами воздуха, периодически балуя нас дождями. Также не исключаются кратковременные грозы, что характерно для летнего периода, и даже некоторые похолодания.

Больше деталей о погоде до конца первого месяца лета "Телеграф" узнал от народного синоптика Владимира Деркача. Он является уроженцем Волыни и занимается погодными прогнозами уже более 15 лет своей жизни.

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Деркач утверждает, что последние десять дней июня должны стать самыми теплыми на протяжении всего месяца. В этот период украинцев ожидает некоторое затишье в плане количества осадков — их будет немного и появляться они станут не часто.

Интересно, что, по прогнозам синоптика, прямо адской жары ожидать не стоит. Температуры должны быть вполне комфортными, как для лета. Тем более, что в самые последние дни третьей декады июня в Украину и вовсе придет незначительное похолодание.

В целом же ожидается вполне жаркий июнь, в котором будет достаточно дней, когда показатели термометров в светлое время суток будут превышать +30°С в большинстве регионов страны.

Это и не странно, ведь синоптик Игорь Кибальчич и вовсе утверждает, что среднестатистические показатели температуры должны превысить климатическую норму. Отклонение ожидается в районе 0,5-1,5 градуса.

Напомним, также "Телеграф" рассказывал, какую погоду специалисты прогнозируют уже до конца лета. Следует отметить засилье температурных качелей.

Теги:
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