В Україну йде похолодання: коли чекати на повернення літа

У частині регіонів денна температура впаде до +20

Погода в Україні далека від стабільної — поки що на заході країни фіксують похолодання та дощі, у столиці та на сході температура сягає +30 градусів і вище. Але незабаром ситуація зміниться.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вже на початку наступного тижня грозовий фронт поступово перейде і на решту України. Вітер та дощ принесуть із собою незначне похолодання.

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У понеділок, 13 червня, дощами накриє і схід країни — у центрі, на півночі та на півдні. При цьому в західній частині температура близько +25+27, тоді як у східній — +31+32 градуси.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 червня

Вже з вівторка температура почне знижуватися, наприклад, у Харкові — до +27-29, а у Львові до +19-21.

Прогноз погоди на вівторок, 14 червня

Прогноз погоди на середу, 15 червня

Але прохолода надовго не затримається, вже до початку третьої декади червня літо знову вступить у свої права та принесе спеку та сонячну погоду. У столиці України, згідно з прогнозом "Синоптик.юа", опадів не очікується, температура знизиться не сильно — мінімум до 15 градусів вище нуля вночі та +22 вдень.

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Дніпрі

Прогноз погоди у Харкові

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Одесі

Останні 10 днів червня мають стати найспекотнішими за місяць, згідно з прогнозом синоптика Володимира Деркача.

Раніше "Телеграф" писав, що влітку Україну накриє аномальною посухою, яка змінюватиметься дощами. Пов’язано це з особливим явищем у природі Ла-Нінья.