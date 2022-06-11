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В Україну йде похолодання: коли чекати на повернення літа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Україну прийдуть дощі
В Україну прийдуть дощі

У частині регіонів денна температура впаде до +20

Погода в Україні далека від стабільної — поки що на заході країни фіксують похолодання та дощі, у столиці та на сході температура сягає +30 градусів і вище. Але незабаром ситуація зміниться.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вже на початку наступного тижня грозовий фронт поступово перейде і на решту України. Вітер та дощ принесуть із собою незначне похолодання.

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У понеділок, 13 червня, дощами накриє і схід країни — у центрі, на півночі та на півдні. При цьому в західній частині температура близько +25+27, тоді як у східній — +31+32 градуси.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 червня
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 червня

Вже з вівторка температура почне знижуватися, наприклад, у Харкові — до +27-29, а у Львові до +19-21.

Прогноз погоди на вівторок, 14 червня
Прогноз погоди на вівторок, 14 червня
Прогноз погоди на середу, 15 червня
Прогноз погоди на середу, 15 червня

Але прохолода надовго не затримається, вже до початку третьої декади червня літо знову вступить у свої права та принесе спеку та сонячну погоду. У столиці України, згідно з прогнозом "Синоптик.юа", опадів не очікується, температура знизиться не сильно — мінімум до 15 градусів вище нуля вночі та +22 вдень.

Прогноз погоди у Києві
Прогноз погоди у Києві
Прогноз погоди у Дніпрі
Прогноз погоди у Дніпрі
Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Одесі
Прогноз погоди у Одесі

Останні 10 днів червня мають стати найспекотнішими за місяць, згідно з прогнозом синоптика Володимира Деркача.

Раніше "Телеграф" писав, що влітку Україну накриє аномальною посухою, яка змінюватиметься дощами. Пов’язано це з особливим явищем у природі Ла-Нінья.

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#Погода #Прогноз #Прогноз погоди