Без гроз не обійдеться: прогноз погоди в Україні на Трійцю

Високі літні температури мають свої наслідки

У неділю, 12 червня, на велике християнське свято Трійцю у більшості регіонів України слід очікувати хмарної погоди та навіть опадів. Часто останні супроводжуватимуться серйозними грозами — через загальне підвищене температурне тло в перший тиждень літа.

Більше подробиць розповість "Телеграф", посилаючись на дані метеорологічного ресурсу Weather.com. Ми взяли для порівняння найбільші міста України, щоб мати уявлення про погоду у різних регіонах країни.

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Київ

Погода в Києві на Трійцю

Жителів столиці неділя зустріне денною температурою до +30°С, уночі повітря прогріється лише до +18°С. Найімовірніше, грозовий фронт буде дуже активним над Київщиною, тому разом із громом та блискавкою вдень тут очікуються короткочасні, але сильні зливи. Вночі має бути без опадів, але хмарно.

Одеса

Погода в Одесі на Трійцю

Температурний фон буде дуже схожим на київський, хіба що вночі стовпчики термометрів піднімуться до +21°С. Вдень існує ймовірність опадів, але навряд чи з грозами. Загалом погода обіцяє бути мінливо хмарною, можливе посилення вітру до 23 км/год.

Дніпро

Погода в Дніпрі на Трійцю

У Дніпрі Трійця буде дуже спекотною та мінливо-хмарною. Вдень температура в середньому досягне позначки 32 градуси тепла, вночі — 19 градусів з позначкою плюс. Показник вологості збільшиться до 60% вже до ночі, тому виключати опади не можна.

Львів

Погода у Львові на Трійцю

На заході країни погода буде найсприятливішою. Порадують і помірні температури — від +14°С вночі до +25°С вдень, і невелика хмарність в цілому. Трійця буде для мешканців та гостей Львівщини дуже теплою, приємної для відпочинку та, найімовірніше, без опадів.

Харків

Погода у Харкові на Трійцю

Висока ймовірність гроз існує і на Харківщині. В основному вони припадуть на денний час, коли температура повітря досягатиме позначок +31°С. Вночі температура опуститься до 18°С. Особливо сильного вітру не передбачається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що суворо заборонено робити на Трійцю всім віруючим людям, щоб не викликати на себе лиха.

Також "Телеграф" писав про основні народні прикмети, пов’язані із Зеленими святками.