Без гроз не обойдется: прогноз погоды в Украине на Троицу

Высокие летние температуры имеют свои последствия

В воскресенье, 12 июня, на большой христианский праздник Троицу в большинстве регионов Украины следует ожидать облачной погоды и даже осадков. Часто последние будут сопровождаться серьезными грозами — из-за общего повышенного температурного фона в первую неделю лета.

Больше подробностей расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные метеорологического ресурса Weather.com. Мы взяли для сравнения самые крупные города Украины, чтобы иметь представление о погоде в различных регионах страны.

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Киев

Погода в Киеве на Троицу

Жителей столицы воскресенье встретит дневной температурой до +30°С, ночью воздух прогреется лишь до +18°С. Вероятней всего, грозовой фронт будет весьма активным над Киевщиной, поэтому вместе с громом и молнией днем здесь ожидаются кратковременные, но сильные ливни. Ночью должно быть без осадков, однако облачно.

Одесса

Погода в Одессе на Троицу

Температурный фон будет весьма схожим с киевским, разве что ночью столбики термометров поднимутся до +10°С. Днем существует вероятность осадков, однако вряд ли с грозами. В целом погода обещает быть переменчиво облачной, возможно усиление ветра до 23 км/час.

Днепр

Погода в Днепре на Троицу

В Днепре Троица будет очень жаркой и переменчиво-облачной. Днем температура в среднем достигнет отметки в 32 градуса тепла, ночью — 19 градусов с отметкой плюс. Показатель влажности увеличится к 60% уже к ночи, поэтому исключать осадки полностью нельзя.

Львов

Погода во Львове на Троицу

На западе страны погода будет наиболее благоприятной. Порадуют и умеренные температуры — от +14°С ночью до +25°С днем, и малая облачность в целом. Троица будет для жителей и гостей Львовщины очень теплой, вероятней всего, без осадочной и приятной для отдыха.

Харьков

Погода в Харькове на Троицу

Высокая вероятность гроз существует и в Харьковской области. В основном они придутся на дневное время, когда температура воздуха будет достигать отметок +31°С. Ночью температура опустится до +18°С. Особо сильного ветра не предвидится.

Напомним, ранее мы рассказывали, что строго запрещено делать на Троицу всем верующим людям, чтобы не навлечь на себя беду.

Также "Телеграф" писал про основные народные приметы, связанные с Зелеными святками.