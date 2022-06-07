Троица в 2022 году: что строго запрещено делать в этот праздник
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В это день категорически запрещено ссориться и купаться в водоемах
Один из важнейших церковных событий для христиан — Троица, или День Святой Троицы, в 2022 году отмечается 12 июня. Дата этого большого христианского праздника меняется из года в год, поскольку привязана к лунно-солнечному календарю.
Традиционно Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник также получил название Пятидесятница. В этот день в храмах и церквах совершаются праздничные литургии, читают молитвы за умершими, украшают дома зелеными травами и ветками деревьев, чтобы отпугивать этим злых духов.
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В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически нельзя делать на Троицу:
- Заниматься уборкой дома и работать.
- Стричься и заниматься косметическими процедурами.
- Плести, вязать и вышивать.
- Заниматься работой на земле — считается, что если потревожить землю в этот день, жди беды и невзгод.
- Купаться в реках и озерах – верят, что в этот день в водоемах бурлит нечистая сила, которая может унести человека на дно.
- Праздновать свадьбы – плохая примета. А свататься очень даже можно.
- Гулять по одному в лесу или полях – нечистые силы могут запутать дорогу путнику.
- Проявлять негатив, ругаться и злословить: запрещено ссориться, провоцировать конфликты, завидовать и обижаться.
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