Троица в 2022 году: что строго запрещено делать в этот праздник

В это день категорически запрещено ссориться и купаться в водоемах

Один из важнейших церковных событий для христиан — Троица, или День Святой Троицы, в 2022 году отмечается 12 июня. Дата этого большого христианского праздника меняется из года в год, поскольку привязана к лунно-солнечному календарю.

Традиционно Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник также получил название Пятидесятница. В этот день в храмах и церквах совершаются праздничные литургии, читают молитвы за умершими, украшают дома зелеными травами и ветками деревьев, чтобы отпугивать этим злых духов.

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В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически нельзя делать на Троицу:

Заниматься уборкой дома и работать.

Стричься и заниматься косметическими процедурами.

Плести, вязать и вышивать.

Заниматься работой на земле — считается, что если потревожить землю в этот день, жди беды и невзгод.

Купаться в реках и озерах – верят, что в этот день в водоемах бурлит нечистая сила, которая может унести человека на дно.

Праздновать свадьбы – плохая примета. А свататься очень даже можно.

Гулять по одному в лесу или полях – нечистые силы могут запутать дорогу путнику.

Проявлять негатив, ругаться и злословить: запрещено ссориться, провоцировать конфликты, завидовать и обижаться.

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