Троица 2022: когда отмечается праздник, главные традиции и запреты

Один из важнейших православных праздников отмечается на 50-й день после Пасхи

Ежегодно на 50-й день после Пасхи верующие, согласно церковному календарю, отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Троицу (День Святой Троицы, Пятидесятница, Зеленые праздники).

"Телеграф" рассказывает, когда в 2022 году отмечается праздник, какие есть традиции, а также, что нельзя делать на Троицу.

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Троица 2022: дата праздника

Поскольку дата Пасхи (Светлое Христово Воскресение) каждый раз смещается, вместе с ней меняется и дата Троицы. В этом году праздник выпадает на 12 июня, воскресенье. Католики отмечают Троицу 5 июня.

Троица 2022: главные традиции праздника

По верованиям, на после воскресения Христа на его апостолов сошел Святой Дух. После этого у учеников Христа открылись удивительные способности – они получили дар исцеления и прозорливости, а также стали говорить на нескольких языках, чтобы распространять Слово Божие по всему миру.

На Троицу обязательно совершают Божественные литургии и вечерние службы, а церкви и храмы украшают ветвями деревьев (береза, клен, липа, дуб) и зелени (мята, мелисса, чабрец), символизирующие Святой Дух. Также украшают зеленью дома — этим хозяева отгоняют от своих жилищ нечисть и заблудших душ.

Это праздник семейный, поэтому после служения христиане собираются дома за праздничными столами.

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Троица 2022: что нельзя делать в этот день

В этот день не принято заниматься тяжелой работой.

Не желательно купаться в водоемах.

На праздник не венчаются и не устраивают свадьб.

Нельзя думать о плохом, скучать и ссориться.

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