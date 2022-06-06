Трійця 2022: коли відзначається свято, головні традиції та заборони

Одне з найважливіших православних свят відзначається на 50-й день після Великодня

Щороку на 50-й день після Великодня віряни, згідно з церковним календарем, відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят — Трійцю (День Святої Трійці, П'ятдесятниця, Зелені свята).

"Телеграф" розповідає, коли у 2022 році відзначається свято, які є традиції, а також, що не можна робити на Трійцю.

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Трійця 2022: дата свята

Оскільки дата Великодня (Світле Христове Воскресіння) щоразу зміщується, разом із нею змінюється і дата Трійці. Цього року свято припадає на 12 червня, неділю. Католики відзначають Трійцю 5 червня.

Трійця 2022: головні традиції свята

За віруваннями, після воскресіння Христа на його апостолів зійшов Святий Дух. Після цього в учнів Христа відкрилися дивовижні здібності – вони отримали дар зцілення та прозорливості, а також почали говорити кількома мовами, щоб поширювати Слово Боже по всьому світу.

На Трійцю обов’язково здійснюють Божественні літургії та вечірні служби, а церкви та храми прикрашають гілками дерев (береза, клен, липа, дуб) та зелені (м’ята, меліса, чебрець), що символізують Святий Дух. Також прикрашають зеленню оселі — цим господарі відганяють від своїх жител нечисть та заблудлих душ.

Це свято сімейне, тож після служіння християни збираються вдома за святковими столами.

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Трійця 2022: що не можна робити у цей день

Цього дня не прийнято займатися тяжкою роботою.

Не бажано купатися у водоймах.

На свято не вінчаються та не влаштовують весілля.

Не можна думати про погане, нудьгувати та сваритися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначаються у червні 2022 року.