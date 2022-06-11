В Украину идет похолодание: когда ждать возвращения лета

В части регионов дневная температура упадет до +20

Погода в Украине далека от стабильной — пока на западе страны фиксируют похолодание и дожди, в столице и на востоке температура достигает +30 градусов и выше. Но в скором времени ситуация изменится.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра уже в начале следующей недели грозовой фронт постепенно перейдет и на остальную часть Украины. Ветер и дождь принесут с собой незначительное похолодание.

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В понедельник, 13 июня дождями накроет и восток страны — в центре, на севере и на юге. При этом в западной части температура около +25 +27, тогда как в восточной — +31 +32 градуса.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 июня

Уже со вторника температура начнет снижаться, например в Харькове — до +27-29, а во Львове до +19-21.

Прогноз погоды на вторник, 14 июня

Прогноз погоды на среду, 15 июня

Но прохлада надолго не задержится, уже к началу третьей декады июня лето снова вступит в свои права и принесет жару и солнечную погоду. В столице Украины, согласно прогнозу "Синоптик.юа", обильных осадков не ожидается, температура снизится не сильно — минимум до 15 градусов выше нуля ночью и +22 днем.

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Одессе

Последние 10 дней июня должны стать самыми жаркими за месяц, согласно прогнозу синоптика Владимира Деркача.

Ранее "Телеграф" писал, что летом Украину накроет аномальной засухой, которая будет сменяться обильными дождями. Связано это с особым явлением в природе — Ла-Нинья.