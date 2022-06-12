Синоптики изменили прогноз на будущую неделю: какой погоды ждать в Украине

Грозовой фронт уйдет из страны быстрее обещанного

Вторая декада июня продолжит удивлять украинцев погодными перепадами. Синоптики вынужденны корректировать прогнозы изо дня на день. Согласно последнему, неделя с 13 июня начнется в части областей грозами, а часть регионов хорошо прогреет ярким солнцем.

Согласно прогнозу украинского гидрометцентра, в понедельник грозовой фронт накроет западную и восточную часть страны, местами непогоды стоит ждать на юге. Температура радикально не снизится, во многих регионах будет выше +30, западная часть — наиболее прохладная, до +28.

Прогноз погоды на 13 июня

Во вторник география гроз изменится. Они уйдут восточнее — центр, северо-восток, юго-восток и восток накроет осадками. К прохладе это не приведет — ожидается +31, тем временем запад страны ожидают более комфортные +22 и солнце.

Прогноз погоды на 14 июня

В среду грозовые тучи протянет еще восточнее. Угроза сохранится в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Луганской, Донецкой области и в Крыму.

Прогноз погоды на 15 июня

В четверг риск гроз сохранится только на крайнем востоке Украины, на Харьковщине, Луганщине и Донеччине, а остальная часть Украины ощутит прелести июньского солнечного безоблачного неба. При этом температура по всей стране придет в норму — от +20 до +26 градусов на юге, согласно прогнозу.

Прогноз погоды на 16 июня

Среди крупных городов неделю с грозы начнут Киев и Харьков. При этом в столице будет ощутимо прохладнее.

Прогноз погоды в Киеве и Харькове на неделю

За титул "самого жаркого" успешно посоревнуются Запорожье, Днепр и Одесса в которых при солнечной погоде обещают +30 и выше. Запорожье по прогнозу "обойдет" на 1 градус. Во Львове будет прохладнее всего.

Где в Украине будет жарче всего

Ранее "Телеграф" писал, что на будущую неделю выпадает сильнейшая магнитная буря июня. После того как в конце недели температура незначительно снизится, ожидается очередное потепление — синоптики прогнозирую жару.