Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине до конца июня

Погода до конца июня сможет удивить резкими переменами

В Украине до конца июня будет сохраняться нестабильная погода, а солнечные дни будут сменяться грозовыми дождями и обратно.

Как говорится в прогнозе погоды от Gismeteo, ближе к концу месяца жара отступит, а осадки практически по всей территории Украины ощутимо опустят столбик термометра.

Наиболее ощутимо похолодание будет ощущаться в западных областях нашей страны, где ближе к концу месяца температура воздуха опустится в район +20…+25 градусов, но может периодически падать еще ниже в начале июля.

Наиболее стабильной погода будет на Юге. Хоть осадки там стоит ждать лишь к концу месяца, но с понедельника температура воздуха плавно снизится до отметки в +24…+28 градусов.

На Востоке последние недели месяца будут особо нестабильными как в плане осадков, так и с температурой воздуха.

В столице в начале новой недели температура воздуха тоже заметно упадет, однако будет плавно подниматься в течение следующих нескольких дней. Однако ближе к концу месяца произойдет еще одно кратковременное похолодание.

Ранее "Телеграф" писал, что в июне украинцев ждет несколько магнитных бурь и самая сильная из них начнется 15 июня и продлится три дня.