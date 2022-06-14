Температура резко упадет до +8 градусов: синоптики назвали дату похолодания в Украине

Существеннее всего перемена погоды будет ощущаться в западных регионах

В некоторых областях Украины ближе к концу текущей недели ожидается существенное похолодание, когда температура упадет до +8 градусов в ночное время. Также синоптики прогнозируют периодические дожди.

Об этом свидетельствуют данные сайта Gismeteo, передает "Телеграф".

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Львов

В течение недели температура воздуха во Львове будет колебаться от +18 до +27 градусов, а ночью в среду, 15 июня, столбики термометров покажут +8 градусов. Дождь будет во Львове в пятницу, 17 мая, а другие дни будут облачными, но без осадков.

Погода во Львове

Киев

Центральную часть Украины накроет дождями 17 и 18 июня. В другие дни на текущей неделе будет облачно, однако без существенных осадков. Температурные показатели будут колебаться от +20 до +28 градусов. Ночью ожидается от +12 до +17 тепла.

Погода в Киеве

Харьков

На востоке страны дожди и грозы начнутся уже со вторника, 14 июня, продолжатся на следующий день и в субботу. Температура воздуха днем в течение недели будет колебаться от +22 до +28 градусов.

Погода в Харькове

Одесса

В последующие 10 дней тепло и без осадков будет на юге Украины. Кратковременные дожди возможны в Одессе только в субботу, 18 июня. В другие дни в области будет пасмурно, но жарко – температура воздуха будет колебаться от +23 до +31 градуса.

Погода в Одессе

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине до конца июня будет сохраняться нестабильная погода, а солнечные дни будут сменяться грозовыми дождями. Кроме того, в первый месяц лета украинцев ждет несколько магнитных бурь и сильнейшая из них начнется 15 июня и продлится три дня.

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