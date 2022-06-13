"Адская" жара резко сменится похолоданием: каким будет начало июля в Украине

В конце июня и начале июля украинцев ждет существенное похолодание

В Украине в конце июня ожидаются дожди с периодическими грозами, но похоже, что осадки будут обыденным явлением для украинцев и в июле.

Согласно прогнозу Gismeteo, кроме осадков в начале второго месяца лета украинцев ждет также недолговременное похолодание, которое наиболее заметно будет ощущаться на западе нашей страны.

Синоптики ожидают, что в западных областях этот период продлится с 28 июня по 4 июля, а во Львовской области, к примеру, температура воздуха и вовсе может упасть до +13 градусов.

Подобное падение столбиков термометра будет наблюдаться и на востоке Украины, хотя там оно произойдет только в начале июля, а не в конце июня.

Кратковременное похолодание будет ощущаться и на юге нашей страны, однако там осадков будет значительно меньше, а погода в целом будет стабильно жаркой.

Что касается Киева, то, согласно прогнозу, конец первого месяца лета там будет особенно жарким, а 28 июня температура воздуха и вовсе может подняться до +37 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, что в июне украинцев ждет несколько магнитных бурь и самая сильная из них начнется 15 июня и продлится три дня.