"Пекельна" спека різко зміниться похолоданням: яким буде початок липня в Україні

Наприкінці червня та на початку липня на українців чекає суттєве похолодання

В Україні наприкінці червня очікуються дощі з періодичними грозами, але схоже, що опади будуть звичайним явищем для українців та у липні.

Згідно з прогнозом Gismeteo, крім опадів на початку другого місяця літа на українців чекає також недовготривале похолодання, яке найбільш помітно відчуватиметься на заході нашої країни.

Синоптики очікують, що в західних областях цей період триватиме з 28 червня по 4 липня, а у Львівській області, наприклад, температура повітря може впасти до +13 градусів.

Подібне падіння стовпчиків термометра спостерігатиметься і на сході України, хоча там воно відбудеться лише на початку липня, а не наприкінці червня.

Короткочасне похолодання відчуватиметься і на півдні нашої країни, проте там опадів буде значно меншим, а погода в цілому буде стабільно спекотною.

Що стосується Києва, то, згідно з прогнозом, кінець першого місяця літа там буде особливо спекотним, а 28 червня температура повітря взагалі може піднятися до +37 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, що в червні на українців чекає кілька магнітних бур і найсильніша з них почнеться 15 червня і триватиме три дні.