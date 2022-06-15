Ждать ли дождей в июле: синоптики дали прогноз на второй месяц лета

Появился прогноз погоды на июль

После нестабильного в погодном плане июня в Украину придет жаркий июль. Хоть по прогнозам синоптиков резких скачков температуры воздуха во втором месяце лета ждать не придется, однако кратковременные осадки все еще будут частой картиной в разных областях нашей страны.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, июньская тенденция к более прохладной погоде на Западе Украины сохранится и в июле. В остальных же уголках страны ожидается в среднем +25…+28 градусов тепла, а скачков выше +30 градусов будет мало.

Что касается западных областей, то там в конце июня и начале июля ожидается существенное похолодание, а температура воздуха начнет повышаться лишь после 9 числа. При этом в конце июля там произойдет еще одно кратковременное похолодание, однако до июньских показателей столбик термометра опускаться все равно не будет.

На Востоке в начале июля возможны несколько жарких дней, когда температура воздуха поднимется выше +30 градусов, впрочем, после этого несколько похолодает и столбик термометра в дальнейшем будет удерживаться в диапазоне +26…+29 градусов.

Похожая погодная картина ждет и жителей южной Украины, хоть в среднем там будет на пару градусов теплее.

Что касается центральных областей, то там после прохладного конца июня случится резкое потепление, хотя ко второй половине июля температура там слегка упадет.

Как сообщалось ранее, до конца июня украинцы еще смогут насладиться прохладой и проследить за грозовыми фронтами. Согласно прогнозам синоптиков два последних летних месяца обещают быть более засушливыми.