Атаку оккупантов отбросили на двух направлениях: они пытались прорваться к Бахмуту и на юге Донеччины

Во многих точках фронта идут активные бои

Российские оккупанты продолжают расширять географию своих атак. Так, на Новопавловском направлении на юго-востоке Украины впервые за несколько дней враг атаковал Шевченково. Наступление удалось отбить, оккупанты отошли.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, обстрелы не останавливаются в Сумской области, также враг применил там беспилотник для разведки. В Харьковской области к сдерживанию украинских войнск оккупанты привлекли вертолеты. Бои идут возле села Рубежное. Под обстрелом — гражданская инфраструктура в Победе, Русской Лозовой, Старой Гнилице, Байраке, Верхнем Салтове, Замуловке.

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Враг пытается наступать в сторону Славянска — обстреляли район Шевелевки, Вернополья, Грушевахи, Новой Павловкиа. Штурм в районе Богородичного и Долины украинские защитники отбили. Оккупанты атакуют в сторону Краснополья — идут бои.

россия пытается прорваться к Славянску

Под обстрелом окрестности Сидорово, Маяков, Закитного. Оккупанты обстреливают Устиновку, Тошковку, Нью-Йорк, Новомихайлловку, Антоновку, Каменские Дачи.

В Северодонецке и Тошковке украинские воины отбивают штурм врага, идут бои. Позиции Сил обороны Украины на этом направлении поливают огнем из минометов, артиллерии, РСЗО. Под огнем гражданская инфраструктура Северодонецка, Лисичанска, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Возле Белой Горы нанесли авиаудар.

На Бахмутском направлении украинским воинам также удалось отбить наступление врага в районе Николаевки. Оккупанты отступили, но перегруппировываются. Штурмуют росвойска в районе Золотого-3, Новолуганского, Берестового — также "получили" и отошли на более ранние позиции. Возле Врубовки бои продолжаются.

Направления атак россии на Бахмутском направлении

На Авдеевском, Кураховском, Запорожском, Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал населенные пункты и использовал ударную авиацию.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, оккупанты пытаются окружить украинских защитников в Северодонецке. Тем временем российские военные обстреляли Днепропетровскую область — есть погибшие.