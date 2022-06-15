Враг сильно ударил по Днепропетровщине, много жертв и разрушений (фото)

Украинцев призывают эвакуироваться подальше от линии разграничения

В ночь на среду, 15 июня, российские военные серьезно обстреляли Апостолово в Криворожском районе Днепропетровской области, — предварительно четверо мужчин погибло, есть пострадавший.

Как сообщил городской голова Апостолово Андрей Оса, обстрел провели вражеские "Ураганы" около полуночи. На улицах остается много неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что после "прилетов" были повреждены 10 жилых домов и здание больницы. Четверо гражданских мужчин погибли, еще один пострадал.

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Кроме того, обстреляли одно из сел в Пещанской общине Новомосковского района, там было повреждено четыре дома и гаражи, но обошлось без жертв.

"Все пораженные ночью объекты — гражданские. российские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления", — подытожил события ночи глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Мэр Криворого Рога Александр Вилкул призвал жителей Апостолово к эвакуации в Кривой Рог.

Руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал фото последствий обстрела:

Досталось хозпостройкам и жилым домам

"Прилетело" в поля

Все поврежденные объекты - гражданская инфраструктура

Стоит заметить, что от Апостолового до Криворого Рога около 40 километров.

Апостолово находится совсем рядом с линией фронта

Как сообщал "Телеграф", совсем недавно оккупанты ударили из "Ураганов" по центру Зеленодольска, вследствие чего погибла женщина, еще много людей госпитализировали.