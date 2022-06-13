Оккупанты мощно обстреляли жилые дома под Кривым Рогом, есть жертва (фото)

Минимум пять человек попали в больницы

В ночь на понедельник, 13 июня, российские военные серьезно обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами жилые многоэтажки Зеленодольска Днепропетровской области и прилегающие районы.

По разным данным от местных властей, погибла одна женщина, еще по меньшей мере пять человек пострадали. Ситуацию в регионе оценивают как очень напряженную.

Отмечается, что под обстрел попал как Зеленодольск, так и Великая Костромка, — эти населенные пункты регулярно обстреливаются почти с первых недель войны, однако обычно обходится без жертв.

От Зеленодольска до Кривого Рога всего 50 километров

В Зеленодольске удар был по центру города, были попадания прямо в квартиры, стреляли кассетными боеприпасами из "Ураганов", погибла женщина 1976 года рождения, — сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук пишет, что еще три женщины и два мужчины пострадали, они госпитализированы.

Вследствие обстрела Великой Костромки были повреждены линии электро- и газоснабжения, случился пожар, но обошлось без жертв.

"Самая напряженная ночь", — подытожил все эти новости руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Криворожское издание "Свои" же показало фото последствий обстрела:

Обстреляли самый центр Зеленодольска

Случился большой пожар

Были прямые попадания в квартиры

Как сообщал "Телеграф", накануне также стало известно о продвижении врага на Харьковском направлении.