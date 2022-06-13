Враг продвинулся под Харьковом и целится на запад (карта)

Враг активизировался в окрестностях Попасной

Российским войскам в Украине удалось продвинуться в нескольких направлениях. В Северодонецке на Луганщине украинских военных оттеснили из центра города, идут ожесточенные бои. Украинских военных обстреливают из артиллерии в Северодонецке, Лисичанске, Тошковке.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупантам удалось провести успешную атаку на Харьковщине. Российские войска пытаются оттеснить украинские силы от государственной границы с россией.

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Штурм врага был направлен из Терновой в Избицкое, частично был успешен. Оккупанты закрепились на его северной окраине. Восточнее Старого Салтова возле Петровки заминировали возможные пути контрнаступления украинских подразделений. Возле Шестакового летал беспилотник врага.

Направление атаки россиян в Харьковской области

На Славянск продолжаются попытки наступления — оккупанты штурмуют Долину, Богородичное. Оккупанты заменили около 100 единиц поврежденной бронированной и автотехники. Лиманское направление было без активных боев, обстрелы продолжаются в Маяках (10 км от Славянска на север) и в Серебрянке (5 км северо-восточнее Северска).

Оккупанты стягивают силы на Донецком направлении в сторону Кременной и Старобельска. Переместили более 80 единиц, включая тяжелую бронетехнику и артиллерию. Атака на Северодонецк продолжается, войска в Лисичанске и Северодонецке враг пытается окружить, заблокировав также сообщение с Бахмутом. В окрестностях этого населенного пункта оккупанты атаковали Врубовку, снова наступают в районе Золотого.

Враг атаковал с нескольких направлений

Российские войска пытаются закрепиться на рубеже Роты-Мироновка и улучшить тактическое положение захватив высоты в районах Кодемы и Новолуганского. Безуспешно.

Карта атак на юго-запад

На Кураховском направлении с воздуха российский штурмовик атаковал позиции в районе Красногоровки. Оккупанты обстреливали на Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениям.

На юге идет позиционная борьба — оккупанты пытаются удержать ранее захваченные территории, обстраивают позиции возле Широкой балки и Приднепровского.

Ранее "Телеграф" публиковал карты боевых действий от американского Института изучения войны. Специалисты указали на недочет в планах оккупантов. Тем временем на оккупированных территориях оккупантам не сладко — в Мелитополе произошел взрыв.