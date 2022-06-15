Укр

россия пытается захватить "Азот" и наступает под Харьковом: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Борьба продолжается Новость обновлена 15 июня 2022, 05:46
Борьба продолжается

Оккупанты хотят наступать вдоль основных транспортных магистралей на Донбассе или ограничить передвижение по ним

Украинские военные на юге ликвидируют оккупантов десятками. россия в этой части фронта перешла в оборону, укрепляет свои позиции. На востоке — наступает, пытаясь оттеснить украинских защитников на северо-востоке Харьковской области.

Как отмечают исследователи Института изучения войны, враг все еще проводит подготовку наступления на Славянск со стороны Изюма и Лимана. В Северодонецке после взрыва всех мостов росвойска пытаются взять под контроль завод "Азот".

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Оккупанты также наступают восточнее Бахмута, они хотят перерезать украинские линии снабжения на трассе Т1302 в сторону Северодонецка и Лисичанска.

Карта боев в Украине
Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Северодонецке: враг продолжает атаковать город по земле, бои идут за завод "Азот". Росвойска пытаются окружить украинские силы на территории предприятия. На это же направлено и разрушение трех мостов. В район Северодонецка были переброшены две батальонно-тактические группы, но исследователи считают, что они не готовы к бою. Войска россии атакуют при поддержке артиллерии. Вражеские батареи бьют по Северодонецку, Лисичанску, Приволью, Боровскому.

Враг пытается замкнуть кольцо окружения в Северодонецке
Враг пытается замкнуть кольцо окружения в Северодонецке

После того как враг вошел в Богородичное (20 км к северо-западу от Славянска), оккупанты усиливают контроль над населенным пунктам. Считается, что они нацелены на усиление позиций и получение доступа к трассе М03 для наступления на Славянск. Северо-западнее города ведутся артиллерийские и наземные атаки россии. Со стороны Лимана к Славянску враг, вероятно, также хочет продвигаться вдоль трассы Т0514.

Восточнее Бахмута продолжаются атаки — вокруг Золотого, Возрождения, Вершины. Оккупанты также пытаются отрезать пути снабжения через трассу Бахмут-Лисичанск и атакуют Врубовку и Берестовое.

Харьков

Российские оккупанты пытаются оттеснить украинских военных — наступление идет южнее Рубежного, в сторону Старого и Верхнего Салтова. Харьков и окрестности под огнем.

Карта боев вокруг Харькова
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

После успешных контратак украинских военных, которые могли приблизиться к Херсону на расстояние до 20 км, российские войска сделали упор на оборону. Враг минирует территорию возле реки Ингулец и угрожает из Херсонской области другим украинским городам. Обстрелы продолжаются в Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях.

Карта боев на юге Украины
Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что Украине необходимо тяжелое вооружение, для того, чтобы отбить российское нашествие. Союзники пока прислали только 10% из обещанного. Это необходимо для освобождения оккупированных территорий. В частности — в Запорожской области, где АЭС в Энергодаре враг превратил в военную базу — согнали технику, вырыли окопы.

Теги:
#Карта #Война #Северодонецк #Карты #Славянск #Бахмут