россия пытается захватить "Азот" и наступает под Харьковом: свежие карты боев в Украине

Оккупанты хотят наступать вдоль основных транспортных магистралей на Донбассе или ограничить передвижение по ним

Украинские военные на юге ликвидируют оккупантов десятками. россия в этой части фронта перешла в оборону, укрепляет свои позиции. На востоке — наступает, пытаясь оттеснить украинских защитников на северо-востоке Харьковской области.

Как отмечают исследователи Института изучения войны, враг все еще проводит подготовку наступления на Славянск со стороны Изюма и Лимана. В Северодонецке после взрыва всех мостов росвойска пытаются взять под контроль завод "Азот".

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Оккупанты также наступают восточнее Бахмута, они хотят перерезать украинские линии снабжения на трассе Т1302 в сторону Северодонецка и Лисичанска.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Северодонецке: враг продолжает атаковать город по земле, бои идут за завод "Азот". Росвойска пытаются окружить украинские силы на территории предприятия. На это же направлено и разрушение трех мостов. В район Северодонецка были переброшены две батальонно-тактические группы, но исследователи считают, что они не готовы к бою. Войска россии атакуют при поддержке артиллерии. Вражеские батареи бьют по Северодонецку, Лисичанску, Приволью, Боровскому.

Враг пытается замкнуть кольцо окружения в Северодонецке

После того как враг вошел в Богородичное (20 км к северо-западу от Славянска), оккупанты усиливают контроль над населенным пунктам. Считается, что они нацелены на усиление позиций и получение доступа к трассе М03 для наступления на Славянск. Северо-западнее города ведутся артиллерийские и наземные атаки россии. Со стороны Лимана к Славянску враг, вероятно, также хочет продвигаться вдоль трассы Т0514.

Восточнее Бахмута продолжаются атаки — вокруг Золотого, Возрождения, Вершины. Оккупанты также пытаются отрезать пути снабжения через трассу Бахмут-Лисичанск и атакуют Врубовку и Берестовое.

Харьков

Российские оккупанты пытаются оттеснить украинских военных — наступление идет южнее Рубежного, в сторону Старого и Верхнего Салтова. Харьков и окрестности под огнем.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

После успешных контратак украинских военных, которые могли приблизиться к Херсону на расстояние до 20 км, российские войска сделали упор на оборону. Враг минирует территорию возле реки Ингулец и угрожает из Херсонской области другим украинским городам. Обстрелы продолжаются в Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что Украине необходимо тяжелое вооружение, для того, чтобы отбить российское нашествие. Союзники пока прислали только 10% из обещанного. Это необходимо для освобождения оккупированных территорий. В частности — в Запорожской области, где АЭС в Энергодаре враг превратил в военную базу — согнали технику, вырыли окопы.