Чи чекати на дощів у липні: синоптики дали прогноз на другий місяць літа

З’явився прогноз погоди на липень.

Після нестабільного у погодному плані червня в Україну прийде спекотний липень. Хоча, за прогнозами синоптиків, різких стрибків температури повітря в другому місяці літа чекати не доведеться, проте короткочасні опади все ще будуть частою картиною в різних областях нашої країни.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, червнева тенденція до прохолоднішої погоди на Заході України збережеться й у липні. В інших же куточках країни очікується в середньому +25…+28 градусів тепла, а стрибків вище за +30 градусів буде мало.

Що стосується західних областей, то там наприкінці червня та на початку липня очікується суттєве похолодання, а температура повітря почне підвищуватися лише після 9 числа. При цьому наприкінці липня там відбудеться ще одне короткочасне похолодання, проте до червневих показників стовпчик термометра не буде опускатися.

На Сході на початку липня можливі кілька спекотних днів, коли температура повітря підніметься вище за +30 градусів, втім, після цього трохи похолодає і стовпчик термометра надалі утримуватиметься в діапазоні +26…+29 градусів.

Схожа погодна картина чекає і на жителів південної України, хоч у середньому там буде на пару градусів тепліше.

Щодо центральних областей, то там після прохолодного кінця червня трапиться різке потепління, хоча до другої половини липня температура там трохи впаде.

Як повідомлялося раніше, до кінця червня українці ще зможуть насолодитися прохолодою та простежити за грозовими фронтами. За прогнозами синоптиків два останні літні місяці обіцяють бути більш посушливими.