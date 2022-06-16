До 33 градусів тепла: синоптик розповів, на яку погоду чекати в Україні до кінця червня

За словами Кібальчича, температура в першій половині червня виявилася вищою за кліматичну норму

Температура повітря наприкінці червня в Україні, де нещодавно похолодало, поступово підвищуватиметься на 1-3 градуси, а опади випадатимуть нерівномірно.

Про прогноз погоди на кінець червня в Україні розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу". За його словами, деякі регіони можуть зіткнутися із посухою.

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

За підсумками першої половини червня, середня температура повітря по Україні виявилася на 2-4 градуси вищою за норму. Як зазначає Кібальчич, практично в усіх областях максимальні значення в окремі дні перевищували 30-градусну позначку, проте рекордних показників не досягли.

"Опади, як це властиво для літнього періоду, розподілилися вкрай нерівномірно, оскільки більша їхня частина мала конвективне походження і супроводжувалася грозою, подекуди градом", — додав він.

Як показують свіжі розрахунки прогностичних моделей, у другій половині місяця в атмосфері над Україною переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску і лише в останній п’ятиденці червня дещо знизиться. У зв’язку з цим, до 25 червня кількість опадів у цілому в країні очікується недостатньою.

"Проте, зважаючи на плямистість розподілу опадів, навіть у межах одного міста може виявитися так, що в одному його районі випаде 2 місячні норми, а в іншому спостерігатиметься посуха", — роз’яснив синоптик.

Він наголошує, що навіть локальні сильні зливи не особливо покращують ситуацію з пожежною безпекою. На поточний момент у більшості областей країни, за винятком частини західного регіону, діє надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, яка, зважаючи на очікувані метеорологічні умови, збережеться також на найближчі 10 діб. У зв’язку з цим, синоптик наполегливо закликав дотримуватися правил поведінки з вогнем у лісових і степових масивах.

Кібальчич повідомляє, що температура повітря до кінця червня зазнаватиме незначних коливань, але в середньому очікується в межах кліматичної норми. Традиційно, найвищі показники спостерігатимуться у південних і південно-східних регіонах. Таким чином, вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +14 до +19 градусів, вдень близько 25-30 градусів тепла, на півдні в окремі дні можливі і +31-33 градуси. Поступово до кінця місяця середньодобова температура збільшиться на 1-3 градуси, додав синоптик.

Ця карта (за даними NCEP) показує прогностичне поле середньої приземної температури повітря в Європі на періоди з 15 по 23 червня та з 23 червня по 1 липня 2022 року.

Прогноз погоди на кінець червня

Нагадаємо, в низку областей країни прийшла хвиля похолодання. За даними синоптиків, знову потеплішає в Україні вже наприкінці тижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозують зниження температури повітря наприкінці червня та на початку другого літнього місяця – липня.